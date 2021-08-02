الصباح الفني
البدوي تعود بـ”ولا عليك”
أعلنت المغنية جميلة البدوي، عودتها إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، قالت إنها ستطرحها على قناتها الخاصة على “يوتوب”، خلال الأيام المقبلة. وأوضحت البدوي أن أحدث أغنياتها تحمل عنوان “ولا عليك”، لم تصورها على طريقة فيديو كليب، عكس آخر أغانيها. واختارت البدوي أن تطرح الأغنية باللهجة المغربية، إذ تعاونت لإنجازها معأكمل القراءة »
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