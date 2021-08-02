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إغـلاق فنـدق و12 مطعما
فتحت عناصر الدرك الملكي بمراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا في شأن قيام مؤسسة فندقية بإقليم الحوز بخرق التدابير الوقائية، وإقامة حفل دون مراعاة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، أخيرا، بمنع الأعراس والحفلات. وأفادت مصادر “الصباح” أنه، رغم التحذيرات التي تطلقها الحكومة لأجل اتخاذ التدابير الوقائية للحد منأكمل القراءة »
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