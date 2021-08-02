الرياضة
خاليلوزيتش يبحث عن مباريات
علمت «الصباح» أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، سيكون حاضرا خلال عملية سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها الكامرون في الفترة الممتدة ما بين تاسع يناير وسادس فبراير 2022. ووضع الاتحاد الكامروني حدا للجدل، عندما حدد تاريخ 17 غشت، موعدا لإجراء القرعة في قاعة المؤتمرات بياوندي، بداية من السابعةأكمل القراءة »
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