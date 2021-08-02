الأولى
فرسان “بيجيدي” يغادرون “الثكنة”
تلقوا تعليمات من المركز لمهاجمة “الأحرار” والابتعاد عن “البام” أصدر المركز العام للعدالة والتنمية تعليمات لجيشه الإلكتروني، ونشطائه “الفيسبوكيين”، تقضي بتوزيع لائحة تضم مترشحين باسم “الحمامة” في العديد من الدوائر الانتخابية، التحقوا به من أحزاب أخرى، على أوسع نطاق، ومهاجمته، وتجنب الصدام مع “البام”. وعلى عكس ما يخطط له أنصارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا