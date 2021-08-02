حوادث
السطو على عقار بسطات
مخصص لمشاريع سياحية وتجارية والوكيل العام أحال القضية على الشرطة للتحقيق تحقق الشرطة القضائية بسطات، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، في ملف سطو على عقار، مساحته هكتاران مخصص لإنجاز مشاريع سياحية وتجارية، بعد طعن مالكه في ثلاثة عقود عدلية بالزور، استعان بها شخص أمام القضاء لطرده منه. ويتعلقأكمل القراءة »
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