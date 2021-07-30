بني ملال: اجتماع لتدراس تدابير إنجاح الدخول المدرسي المقبل

انعقد يوم الخميس بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، اجتماع التنسيق الجهوي حول الدخول المدرسي 2022-2021، خصص لتدارس الإجراءات والتدابير المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل.

وذكر بلاغ للأكاديمية أنه خلال هذا الاجتماع قدم المديرون الإقليميون عروضا حول الحصيلة المرحلية لتنفيذ ميثاق التعاقد مع الأكاديمية برسم سنة 2021، والإجراءات المتخذة استعدادا للدخول المدرسي 2022-2021 (التعليم الأولي، والمدارس الجماعاتية، ومدارس الفرصة الثانية-الجيل الجديد، ومسار رياضة ودراسة، والدعم الاجتماعي، والمؤسسات التعليمية المحدثة والمعتمدة للدخول المدرسي المقبل، وتأهيل المؤسسات التعليمية…).

كما همت العروض معطيات الخريطة المدرسية، ووضعية تدبير الموارد البشرية (الخصاص والفائض)، والتدبير التربوي والتوجيه المدرسي (إعداد خريطة المناطق التربوية للتفتيش وخريطة القطاعات المدرسية للتوجيه) بالإضافة إلى معطيات التدبير المالي (الوضعية المالية لجمعيات دعم مدرسة النجاح بالمؤسسات التعليمية، ووضعية تنفيذ ميزانية 2021).

وقد ناقش الحاضرون مختلف المحاور الواردة في العروض، مقدمين اقتراحات حلول لتجاوز الإكراهات المطروحة بهدف إنجاح الدخول المدرسي المقبل.

ويأتي هذا اللقاء التنسيقي الجهوي بناء على خلاصات اللقاءات التنسيقية بالأكاديمية مع المديريات الإقليمية، وتنزيلا للتوجيهات الوزارية الداعية إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل.