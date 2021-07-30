الفنيدق… تنظيم المهرجان العاشر للكيك بوكسينغ احتفاء بعيد العرش المجيد

نظمت جمعية نجوم الريف بالفنيدق المهرجان الوطني العاشر للكيك بوكسينغ، احتفاء بعيد العرش المجيد.

وعرفت التظاهرة الرياضية، المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ المواي طاي والصافات والرياضات المماثلة وبتعاون مع عصبة الشمال، نجاحا في الجانب التنظيمي مع احترام كل الإجراءات الاحترازية الموصى بها للحد من انتشار جائحة كوفيد 19 و تعقيم الحلبة وكل أجهزة التباري عقب كل لقاء إضافة الى توفير الأدواء المناسبة للتباري.

كما عرفت التظاهرة نجاحا من الجانب التقني، حيث بصم الرياضيون المشاركون على أداء جيد عكس المستوى المهم الذي يعرفه هذا النوع من الرياضات على المستوى الوطني عامة والمستوى المحلي بشكل خاص.

وأكد رئيس جمعية نجوم الريف الفنيدق عبد الخالق أمعاش، بالمناسبة، أن هذه التظاهرة السنوية بالإضافة الى أنها مبادرة من أسرة الرياضة بعمالة المضيق الفنيدق لتخليد عيد العرش المجيد، فإنها تشكل تعبيرا عن امتنان وشكر رياضيي المنطقة لصاحب الحلالة الملك محمد السادس على العطف المولوي الذي يوليه جلالته للرياضيين.

وأضاف أن التظاهرة تشكل أيضا مناسبة لخلق جو التنافس الرياضي بين الأبطال المعنيين، وكذا فرصة لاستكشاف المواهب الصاعدة وإتاحة الفرصة أمامها لصقل موهبتها والاحتكاك بالرياضيين المجربين.