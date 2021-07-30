برقية تهنئة للملك من عاهل بلجيكا بمناسبة عيد العرش المجيد

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من عاهل بلجيكا، الملك فيليب، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب العاهل البلجيكي باسمه وباسم الملكة، في هذه البرقية، عن تهانئهما الحارة ومتمنياتهما بموفور الصحة والرفاه للملك ولجميع أفراد الأسرة الملكية، وكذا أطيب متمنياتهما بالسعادة والازدهار للشعب المغربي “.

واغتنم الملك فيليب، هذه المناسبة، ليجدد للملك ارتياحه للصداقة العريقة والعميقة التي تجمع البلدين والعائليتين الملكيتين مند أمد، لافتا إلى أن ” أمل التغلب على الجائحة، التي واجهناها جميعا، يولح في الأفق “.