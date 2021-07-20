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مرضى يتربصون بصغار في محيطهم

منذ دقيقة واحدة
فقيه بكتاب قرآني اغتصب عددا من تلميذاته ومؤطر تربوي فض بكارة قاصر تتفجر بين الفينة والأخرى بمدينة طنجة، فضائح بحجم كبير تتعلق بظاهرة الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها قاصرون داخل المحيط الذي يعيشون فيه، ويكون المعتدي من أقرب الأقرباء، صديق الأسرة أو جارا أو مربيا أو حارس عمارة… وهي جرائم عادةأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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