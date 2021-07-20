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تحت الدف

منذ دقيقتين
كشفت الخدمات المدفوعة الثمن لمتعهدي مقالات منضوين تحت ائتلاف يدعى ” فوربيدن سطوريز”، أن الجنرالات ينفقون بسخاء لقصف المغرب، زورا وبهتانا، في وقت يقف الجزائريون طوابير للحصول على كيس دقيق و قنينة زيت. وينتظرون موعد قدوم الماء إلى الصنابير للتزود بلترات معدودة، في عز حر صيف عطش، يهدد باتساع دائرةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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