الأولى
تحت الدف
كشفت الخدمات المدفوعة الثمن لمتعهدي مقالات منضوين تحت ائتلاف يدعى ” فوربيدن سطوريز”، أن الجنرالات ينفقون بسخاء لقصف المغرب، زورا وبهتانا، في وقت يقف الجزائريون طوابير للحصول على كيس دقيق و قنينة زيت. وينتظرون موعد قدوم الماء إلى الصنابير للتزود بلترات معدودة، في عز حر صيف عطش، يهدد باتساع دائرةأكمل القراءة »
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