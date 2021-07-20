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مشاريع لمحاربة الهدر المدرسي
قام سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الخميس الماضي، بزيارة ميدانية للموقع المخصص لبناء المركب الجامعي بآيت قمرة بإقليم الحسيمة، وكذا الثانوية الإعدادية بالمنطقة ذاتها إلى جانب مشاريع أخرى. وتأتي هذه المشاريع في إطار برنامج التنمية المجالية ” الحسيمة منارة المتوسط “، الذي عرف إنجازأكمل القراءة »
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