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حوادث

أمن فاس يجفف منابع المخدرات والخمور

منذ دقيقتين
حجزت المصالح الأمنية بفاس، أخيرا، كمية مهمة من المخدرات والمشروبات الكحولية والمعسل وبضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند قانوني، بعد مداهمة مقاه في عمليات مختلفة أوقف فيها عدة أشخاص بمن فيهم مسيروها، أحيلوا على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا في حقهم. وأوقفت نسبة مهمة منهم في نفوذ المنطقة الأمنيةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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