حوادث
20 سنة لسارقي مسجد
أدينا بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل منهما بعد متابعتهما بجناية السرقة الموصوفة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة لصين وحكمت على كل واحد منهما ب 10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقاف المدانين من قبل عناصرأكمل القراءة »
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