الرياضة
الوداد والرجاء في “السوبر ليغ”
«فيفا» يمنع الفريق الأخضر من الانتدابات بسبب مستحقات مابيدي تبحث جامعة كرة القدم عن صيغة لمشاركة الرجاء والوداد، في منافسة “السوبر ليغ» التي تطلقها الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم مستقبلا. وكلفت “كاف” أحمد ولد يحيى، رئيس الجامعة الموريتانية لكرة القدم، بمهمة تنظيم وإعداد “السوبر ليغ “الإفريقي، رغم المعارضة التي يشهدها هذاأكمل القراءة »
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