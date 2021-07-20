الرياضة
المحمدية يقرب برشيد من النزول
فاخر: لعبنا مباراة بست نقاط وعانينا بسبب ثمانية غيابات أزم شباب المحمدية وضعية يوسفية برشيد في أسفل الترتيب، عقب عودته بالفوز الثالث من خارج الميدان، بهدف لصفر،أول أمس (الأحد)، بالملعب البلدي، لحساب الدورة 28. وأحرز أسامة المليوي الهدف الوحيد، بتسديدة قوية استقرت في شباك الحسين الشاذلي، مستفيدا من خطأ المدافعأكمل القراءة »
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