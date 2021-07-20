الأولى
خمسة قتلى في حريق بالبيضاء
فاجعة شهدها درب الفقراء بالبيضاء، فجر أمس (الاثنين)، بعد أن لقي خمسة أشخاص، من أسرة واحدة مصرعهم في حريق، إثر اندلاع النيران بمنزلهم، سببها، حسب التحريات الأولية، شمعة أوقدها فرد من العائلة من أجل الوضوء، قبل أن يغفل عن إطفائها لحظة توجهه لأداء صلاة الصبح بالمسجد. وحسب مصادر “الصباح”، فإنأكمل القراءة »
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