ملف عـــــــدالة
ضحايـا الأقـارب
إيمان ضحية العم وابن الجيران حاولت الانتحار وفلاح بتاونات هتك عرض ابنة أخيه وقتلها جيران وأقارب تحولوا عقارب في علاقتهم بأطفال يقربونهم عائليا. استباحوا أجسادهم الصغيرة في غفلة من الجميع. وحولوها مفرغا لمكبوتاتهم الجنسية، قبل سقوطهم في قضايا مدوية نشر غسيلها في محاكم فاس الشاهدة على فضائح زلزلت كيان أسرأكمل القراءة »
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