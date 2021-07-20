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“عبيدات الرمى” تطلق “عمال النظافة”
اختارت المجموعة التراثية “عبيدات الرمى» إطلاق عمل غنائي جديد بعنوان «عمال النظافة»، على هامش الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. ويحتفل أعضاء “عبيدات الرمى في الأغنية الجديدة بعمال النظافة، كما يسلطون الضوء على الدور الكبير، الذي يلعبونه في شتى المدن المغربية، من أجل الحفاظ على نظافة البيئة وجماليتها. وصورت المجموعة فيديو كليبأكمل القراءة »
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