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جدل يرافق ترؤس المالكي مهرجان خريبكة
زينون قدم استقالته من إدارة المهرجان احتراما لروح الصايل صدم متتبعو الشأن الفني، الجمعة الماضي، بعد تولي الحبيب المالكي، القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي ورئيس مجلس النواب، رئاسة مهرجان السينما الإفريقي بخريبكة، خلفا للراحل نور الدين الصايل. وفوجئ الكثيرون بخطوة المالكي، سيما أن اهتماماته بعيدة عن الفن والسينما، ولم يسبق لهأكمل القراءة »
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