حوادث
12 سنة لـ”مخازنية” سهلوا تهريب مخدرات
المدانون الستة تم اعتقالهم ومتابعتهم بعد التوصل بمعلومات عن علاقتهم المشبوهة ببارون وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، 12 سنة سجنا نافذا بتفاوت على 6 أفراد للقوات المساعدة مشتبه في مشاركتهم في الاتجار بالمخدرات وتسهيل تهريبها عبر سواحل يحرسونها، بعدما اعتقلوا بعد التوصل بمعلومات عن علاقتهم المشبوهةأكمل القراءة »
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