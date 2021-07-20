fbpx
الرياضة

البورقادي: لن أقاضي “الماص”

منذ 6 دقائق
قال إنه لن يسلك مسطرة ضد الفريق بسبب راتب شهري نفى محمد أمين البورقادي، حارس المغرب الفاسي لكرة القدم، مقاضاة الفريق، من اجل استخلاص مستحقات مالية. وقال البورقادي، ردا على مقال صدر في “الصباح” في عدد السبت والأحد الماضيين، هل يعقل أن أقاضي المغرب الفاسي من أجل أجر شهر واحد؟”.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى