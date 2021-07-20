الرياضة
البورقادي: لن أقاضي “الماص”
قال إنه لن يسلك مسطرة ضد الفريق بسبب راتب شهري نفى محمد أمين البورقادي، حارس المغرب الفاسي لكرة القدم، مقاضاة الفريق، من اجل استخلاص مستحقات مالية. وقال البورقادي، ردا على مقال صدر في “الصباح” في عدد السبت والأحد الماضيين، هل يعقل أن أقاضي المغرب الفاسي من أجل أجر شهر واحد؟”.أكمل القراءة »
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