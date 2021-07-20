الرياضة
“الماص” يتخلص من حسابات النزول
الزمامرة أرغمه على التعادل بالميدان بعشرة لاعبين قاد المهدي بلعروسي فريقه نهضة الزمامرة إلى تحقيق التعادل بهدفين لمثلهما، في اللحظات الأخيرة أمام المغرب الفاسي، أول امس (الأحد)، بالمركب الرياضي بفاس، لحساب الجولة 28 من منافسات البطولة. وانتظر المغرب الفاسي نهاية الشوط الأول بدقيقة، ليفتتح التسجيل عن طريق هدافه علاء الدينأكمل القراءة »
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