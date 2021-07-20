حوار
تحالفنا مع “بيجيدي” أغضب الداخلية
مرشد : وضعنا البيضاء فوق الأحزاب وشاركنا في المجلس وفاء للمدينة وسكانها كشف عبد الصادق مرشد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس البيضاء خبايا تحالف حزبه مع العدالة والتنمية، وصعوبة اتخاذ القرار وتحمل مسؤولية الوفاء للمدينة وسكانها ضد الأصوات التي كانت تحذر من التحالف مع الإسلاميين. كما عرج على اختلالاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا