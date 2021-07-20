وطنية
قواعد “بيجيدي” تلعب ورقة بنكيران
أحرجت العثماني بترشيحه ورمت الكرة في ملعبه لاتخاذ قرار التأشير أو الرفض رشح الجمع العام الإقليمي للعدالة والتنمية بسلا، مساء أول أمس (الأحد)، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، وأمينا عاما سابقا ل “بيجيدي”، وكيلا للائحة الحزب في الانتخابات التشريعية المنتظرة في 8 شتنبر. وقالت مصادر “الصباح” إن بنكيران لمأكمل القراءة »
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