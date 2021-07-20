الصباح الفني
غنام: أعمالي الفنية “ستاند باي”
أين وصل مشروع تعاون الفنان فريد غنام مع فنانين مصريين؟ تم تأجيل بعض المشاريع الفنية، التي اتفقت على الاشتغال عليها بتعاون مع فنانين مصريين، فتفشي وباء كورنا حال دون انطلاقها، سيما أنه يتعذر في الوقت الراهن انتقالي إلى مصر، من أجل التحضير لها. وكنت سعيدا بتجاربي السابقة مع فنانين مصريين،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا