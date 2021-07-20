مجتمع
الرياح تعرقل باخرة مسافرين بالحسيمة
حالت سوء الأحوال الجوية الناتجة عن هبوب رياح الشرقي وهيجان البحر، الخميس الماضي دون تمكن باخرة “باليريا” التي تؤمن الرحلات بين ميناء ” سات ” الفرنسي، وبني أنصار والحسيمة بالمغرب، من الرسو بالمحطة البحرية بالحسيمة، قادمة إليها من بني أنصار، في أول رحلة بحرية تربط بين ميناءي ” سات ”أكمل القراءة »
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