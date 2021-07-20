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مجتمع

الرياح تعرقل باخرة مسافرين بالحسيمة

منذ دقيقة واحدة
حالت سوء الأحوال الجوية الناتجة عن هبوب رياح الشرقي وهيجان البحر، الخميس الماضي دون تمكن باخرة “باليريا” التي تؤمن الرحلات بين ميناء ” سات ” الفرنسي، وبني أنصار والحسيمة بالمغرب، من الرسو بالمحطة البحرية بالحسيمة، قادمة إليها من بني أنصار، في أول رحلة بحرية تربط بين ميناءي ” سات ”أكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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