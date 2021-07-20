الأولى
زلزال هلال يربك الجنرالات
أربكت تصريحات عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة الداعمة لحراك القبايل، الجنرالات، وهو ما ترجمته حالة “الجدبة” الهستيرية التي أصابت أبواق النظام الحاكم في الجارة الشرقية، وكراكيزه السياسية، التي تلقت أوامر بوصف كلام سفير تعامل بمنطق التعامل بالمثل بأنه إعلان حرب، إذ وصل هذيان العسكر حد الدفع فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا