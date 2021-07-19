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جائزة “السينما الإيجابية” لـ”علي صوتك” في “كان”
توج الفيلم المغربي “علي صوتك” للمخرج نبيل عيوش، والذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان “كان” السينمائي، بجائزة السينما الإيجابية، وهي جائزة تقديرية تكرم الفيلم الأكثر إيجابية ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان. وأقيم، السبت الماضي، حفل تكريم “علي صوتك”، بحضور فريق العمل، وبعض الوجوه الإعلامية والفنية، من بينهم سكرتيرةأكمل القراءة »
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