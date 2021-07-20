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الرياضة

احتفالات ودادية باللقب 21

منذ 52 ثانية
اتحاد طنجة فاز على الوداد واقترب من ضمان البقاء لم تمنع الهزيمة أمام اتحاد طنجة بأربعة أهداف لاثنين بملعب محمد الخامس، فصيل “وينرز»، المساند للوداد، من الاحتفال باللقب 21، أمام مركب محمد بنجلون. واحتشد الآلاف من أنصار الفريق أمام مركب محمد بنجلون، مباشرة بعد نهاية مباراة الفريق أمام اتحاد طنجة،أكمل القراءة »


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منذ 52 ثانية
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