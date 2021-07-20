حوادث
التحقيق في تزوير وثائق أرض بالملايير
محكمة النقض أعادت الملف للبحث والوكيل العام طالب بحجز وثائق الملف لم تنه الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء، النظر في الملف الذي أحيل عليها من قبل محكمة النقض، بشأن استعمال محرر رسمي مزور، يخص أرضا بالبيضاء تقدر قيمتها الملايير، متنازعا على ملكيتها، وطالبت من خلال قرارها بإجراء تحقيق تكميلي. وأفادت مصادرأكمل القراءة »
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