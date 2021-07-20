ربورتاج
“كروكو بارك”… زواحف ونباتات عالمية
حديقة على مساحة 4 هكتارات بأكادير تحتضن سلاحف وسحليات وثعابين تحتضن أكادير أحد أهم المنتجعات الترفيهية الذي يحظى بإعجاب المترددين عليه ويستقطب زوارا من مختلف مناطق المغرب. يتعلق الأمر بحديقة التماسيح أو «كروكو بارك»، التي توجد في المدخل الشمالي لعاصمة سوس بجماعة الدراركة. ولا تقتصر الحديقة، خلافا لما يمكن أنأكمل القراءة »
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