ملف عـــــــدالة
اغتصاب الأطفال … ظلم ذوي القربى
وحوش آدمية استباحت أجساد صغار تربطهم بهم رابطة الدم وعائلات ترفض الكشف عن تلك الجرائم في غياب الأرقام الرسمية حول عدد ملفات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، خاصة تلك التي تتعلق بزنا المحارم، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن الجرائم في تزايد مستمر، مع وجود أشخاص يعانون كبتا جنسيا يفقدهم التحكم فيأكمل القراءة »
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