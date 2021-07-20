مجتمع
رحلة العيد… معاناة واستغلال
المسافرون يواجهون قلة عروض النقل العمومي ويكتوون بلهيب الأسعار تتجدد معاناة المسافرين إلى بيت الأسرة، من أجل قضاء مناسبة عيد الأضحى مع ذويهم كل سنة، دون أن تتخذ السلطات المشرفة على النقل العمومي، إجراءات تحد من الصعوبات التي يواجهها المسافرون، والحد من استغلال مهنيي النقل، إذ لم تكلف الحكومة أوأكمل القراءة »
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