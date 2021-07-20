هندي ينام 300 يوم في السنة يقضي رجل من منطقة ناجور الهندية، 300 يوم في السنة وهو نائم بسبب اضطراب في النوم يعرف باسم فرط النوم. في حين أن معظم الناس ينامون ما يقرب من 6.5 إلى 8 ساعات يوميا في فترة واحدة، إلا أن وبورخارام البالغ من العمر 42أكمل القراءة »
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