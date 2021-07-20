أســــــرة
١٢ ساعة
ينصح الأطباء بعدم وضع اللحم في المجمد، مباشرة بعد الذبح، لأن حرارة تكون مرتفعة، كما ينصحون بتركه مدة معينة حتى يجف، قبل تقطيعه ووضعه في المجمد، وأما بالنسبة إلى المدة فتختلف حسب أحوال الطقس من منطقة لأخرى، لكن لا ينصح بتجاوز 12 ساعة. وأما بالنسبة إلى التخزين فإن لحم البقرأكمل القراءة »
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