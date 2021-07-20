الرياضة
فضيحة بالسلة تصل الاتحاد الدولي
بطلاها الحسيمة والرجاء والضحيتان أمل الصويرة والجديدة سجلت بطولة كرة السلة، أول أمس (الأحد)، فضيحة مدوية، بلغ مداها إلى الاتحاد الدولي للعبة، ومن المقرر أن تفجر الكثير من الأحداث في الأيام القليلة المقبلة. وتعود تفاصيل الفضيحة إلى مباراة شباب الريف الحسيمي، فريق مصطفى أوراش، رئيس الجامعة، وأمل الصويرة، أثناء خوضهماأكمل القراءة »
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