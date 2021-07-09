خاص
المدرسة العليا للصحافة والاتصال… تكوين متعدد الآفاق
يخول للخريجين التخصص في الصحافة الإلكترونية أو التلفزيونية وإنشاء مواقع خاصة بهم تحرص المدرسة العليا للصحافة والاتصال بالبيضاء، كل سنة، على تطوير برامج تكوينها، وتكييفها مع متطلبات سوق الشغل، لتزويده بكفاءات ذات تكوين عال في الصحافة المكتوبة والرقمية والسمعية البصرية، بل حتى في مهن التواصل المؤسساتي. هذه المدرسة، المؤسسة فيأكمل القراءة »
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