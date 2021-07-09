خاص
الغرفي: نستجيب لحاجيات المقاولات
مدير “إيسكا” يؤكد أن المؤسسة حاصلة على الاعتماد الدولي وتغلبت على تحديات سوق الشغل قال التهامي الغرفي، مدير المدرسة العليا للتدبير “إسكا”، إن المؤسسة تدرس بشكل سنوي حاجيات المقاولات، وتساير تطور النسيج الاقتصادي، قصد تخريج كفاءات عالية، تنخرط في سوق الشغل المحلي والدولي. وأضاف الغرفي، أن المؤسسة حاصلة على الاعتمادأكمل القراءة »
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