حوادث
سقوط “أخطبوط” الدقيق والأدوية الفاسدة
حجز طنين ومواد غذائية لا تستجيب لشروط السلامة الصحية أسقطت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية التابعة لولاية أمن المهدية، مساء الثلاثاء الماضي، “أخطبوط” الدقيق والأدوية والمواد الغذائية الفاسدة، وحجزت ما يزيد عن طنين من الدقيق بأحد المستودعات السرية بدوار الحنشة ببير الرامي، ومواد غذائية أخرى، منتهية الصلاحية، بعدأكمل القراءة »
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