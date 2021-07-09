حوادث
“دارت” تسقـط موظفة بمحكمة
نصبت على محامية بمكناس في 50 مليونا أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس موظفة تعمل بمحكمة الأسرة بالمدينة، الثلاثاء الماضي، على خلفية اتهامها من قبل محامية بهيأة مكناس بتعريضها للنصب وخيانة الأمانة. وتعود تفاصيل النازلة حسب شكاية وضعتها (ح.ت) محامية بهيأة مكناس لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، إلى 2016،أكمل القراءة »
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