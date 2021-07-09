خاص
الجامعة الأورومتوسطية بفاس… جوهرة التعليم العالي
تستقبل المتفوقين في عدة تخصصات وتتيح الولوج لمناصب راقية تحرص الجامعة الأورومتوسطية بفاس، على تنويع تخصصاتها وتجويد خدماتها، للحفاظ على ريادتها بين أفضل الجامعات رغم تأسيسها الحديث. ولا يمر موسم دون أن تطلق تخصصا أو شعبة أو مبادرة جديدة آخرها افتتاح مدرسة للهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي، الأولى من نوعها وطنيا.أكمل القراءة »
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