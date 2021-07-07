خاص
المغرب يدخل نادي مصنعي اللقاحات
الملك يرأس اجتماعا حاسما لتسريع وتيرة منظومة التصنيع الصحي ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس أول أمس( الاثنين)، حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى بالمغرب. ويندرج هذا المشروع المهيكل في إطار إرادة جلالة الملك تمكين المملكة من التوفر على قدرات صناعيةأكمل القراءة »
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