وطنية
بايدن يجر أوربا نحو مغربية الصحراء
إقرار فرنسي بأن البيت الأبيض لن يتراجع عن اعتراف ترامب بسيادة المغرب على جنوبه لم تتأخر تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية عدم التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء في إحراج أوربا، خاصة العواصم المعنية بالنزاع المفتعل، مثل مدريد وباريس، إذ أقر راديو فرنسا الدولي بأن اعتراف ترامب بسيادة المغرب على جنوبه لنأكمل القراءة »
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