خاص
“سوطيما” تكسب معركة التصنيع
بكين تراهن على الشركة المغربية لتكون جسرا نحو إفريقيا كسبت مختبرات “سوطيما”، المختصة في صناعة الأدوية ببوسكورة، ضاحية البيضاء، معركة تصنيع اللقاح المضاد ل “كوفيد 19” بالمغرب، بعدما ترأس جلالة الملك حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات، أول أمس (الاثنين)، بالقصر الملكي بفاس، وتتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح ولقاحات أخرى بالمغرب. وترومأكمل القراءة »
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