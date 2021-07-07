خاص
صناعة الطيران… رهان الطاقة الخضراء
بنبراهيم: المنافسة تفرض قطائع وتحولات سريعة لتجاوز تداعيات الأزمة يستعد قطاع صناعة الطيران بالمغرب، لتجاوز تداعيات الأزمة التي عصفت به على الصعيد العالمي، بسبب جائحة «كوفيد 19»، وهو القطاع الذي نجح في وضع قاعدة تنافسية مكنته من وضع شروط الإقلاع من جديد. قدم حميد بنبراهيم الأندلسي، الرئيس الشرفي للمجموعة المغربيةأكمل القراءة »
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