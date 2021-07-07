أسواق
“مرحبا 2021″… إنعاش وصلة رحم
عودة 3 ملايين من مغاربة العالم والرهان على رواج الاقتصاد تراهن قطاعات عديدة على عملية «مرحبا 2021» لإنقاذ الموسم، خاصة تلك التي تضررت بشكل كبير من الجائحة والتداعيات الوقائية، وعلى رأسها قطاع السياحة. ورغم أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري لفائدة مغاربة العالم ستكلف ماأكمل القراءة »
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