الرياضة
الدراجان الطالب وإزيكي يتألقان بخريبكة
فاز موسى الطالب وعدنان إزيكي، بالسباق الجهوي على الطريق 80 كيلومترا، في اتجاه الخطوات بخريبكة، والعودة إلى خط الوصول، والذي نظم الأحد الماضي، من طرف عصبة بني ملال خنيفرة، تحت لواء جامعة الدراجات. وتقدم موسى الطالب، من نادي مريرت المنتمي لعصبة بني ملال خنيفرة، على منافسه عدنان إزيكي، من ناديأكمل القراءة »
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