حوادث
مزاد علني انتهى بفضيحة قضائية
حكم بإفراغ أصل تجاري بعد سنة من اقتنائه بالمحكمة التجارية بفاس كذبت واقعة محاولة تنفيذ حكم قضائي بالإفراغ بفاس، الاثنين الماضي، مقولات أن بيوعات المزاد العلني تتمتع بالحماية، إذ واجهت امرأة وشريكها، تنفيذ حكم قضائي بالإفراغ معززا باستعمال القوة العمومية، لم يكونا عالمين به أثناء سريان مسطرة البيع بالمزاد العلني،أكمل القراءة »
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