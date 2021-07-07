أســــــرة
لماذا يخون الرجل زوجته؟
قال الكوتش عزيز أفكار، إن الخيانة الزوجية، ظاهرة سلبية، مشيرا إلى أن أسبابا تجعل الرجل يفكر في خيانة زوجته، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخيانة في حد ذاتها، تعبير عن عدم رضا الزوج بزوجته. وأوضح أفكار في حديثه مع “الصباح” أنه من أهم الأسباب، غياب التواصل والوضوح بين الزوج والزوجة،أكمل القراءة »
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