أســــــرة
“إيتيكيت” الاحتفال بـ”البيبي شاور”
يعتبر الاحتفال ب”البيبي شاور” من بين العادات التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، والتي تقتضي التقيد بمجموعة من قواعد “الإيتيكيت”، حسب ما يؤكد الخبراء في المجال. وينظم حفل “البيبي شاور” في الشهر السادس من الحمل أو السابع منه أو حتى الثامن، لكن قبل تحديد الموعد المحدد، ينبغي على الحامل التأكد منأكمل القراءة »
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